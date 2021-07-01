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Уровень воды в Енисее продолжает снижаться

Главная Общество
Красноярск
12:45 1 Июля 2021
енисей, паводки, общество
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Второй день уровень воды заметно снижается.

На сегодня уровень воды в Енисее снизился ещё на 26,5 см и составляет 329,6 см, это ниже критической отметки в 390 см. Сброс Красноярской ГЭС — 5 100 м3/с.

Уровень воды в реке ощутимо снижается уже второй день подряд, но в городе всё ещё подтоплены набережные Енисея (Ярыгинская и Центральная), набережная Качи на Стрелке, берега рек Лалетино и Базаихи, подвалы Арбитражного суда, несколько жилых домов, гаражи на ул. Лесной и другие пониженные участки.

Кстати, в этом году максимальный уровень воды на водомерном посту водозабора о. Отдыха «КрасКом» был зафиксирован 7-го июня и составил 440 см. при этом опасная отметка - 650 см.

Напомним, что 17 июня сброс воды на ГЭС снизили. Уже к 23 июня вода ушла с нескольких участков, и чиновники начали обследовать территорию и оценивать ущерб: на площади 640 кв м на Ярыгинской набережной подмыло асфальт и брусчатку, есть повреждения амфитеатров и настилов, хоть и незначительные. Также подмыты основания малых архитектурных форм. На левобережной набережной, где повреждено асфальтобетонное покрытие, точно такая же ситуация.

Совсем скоро власти приступят к устранению последствий паводка.

Фото: water-rf.ru

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