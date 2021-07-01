В ТЦ «Красноярье» масочный режим соблюдается без нарушений

Каждый день в Красноярске проходят проверки по соблюдению масочного режима и других необходимых мер. Ведь число заболевших коронавирусом всё растёт. По данным оперштаба Красноярского края на 30 июня 249 жителей региона заболели COVID-19 и 8 умерли. Кстати, это на 19 больше, чем в предыдущий день, и максимальный суточный прирост с середины февраля.

Буквально вчера специалисты администрации Кировского района совместно с сотрудниками полиции проверили ТЦ «Красноярье». Продавцы и покупатели соблюдают масочный режим. Посетителей без масок не обслуживают, просят надеть маску, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Стоит напомнить об административных штрафах за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут достигать нескольких сот тысяч.

— Замечательно, что в «Красноярье» все меры соблюдаются. К большому сожалению, в других местах нарушения по-прежнему выявляются. Например, за последнюю неделю в отношении физических лиц составлено 25 протоколов и проведено 64 профилактические беседы. В Кировском районе с начала года за нарушение масочного режима составлено 510 протоколов, рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района.