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Музею Железногорска подарили крупнейшую серию живописных работ

Главная Общество
Красноярск
11:00 1 Июля 2021
красноярск, музеи, железногорск
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В дар железногорскому музею передали коллекцию работ красноярских художников, сообщает «cultura24». 84 работы передал преподнес коллекционер и пропагандист сибирского искусства Сергей Образцов. Это одно из самых крупных поступлений в архивы музея за всю историю.

«Три картины принадлежат кисти Бориса Ряузова, две – Юрию Худоногову, ещё две – Эрасту Прохорова и одна – Андрею Лекаренко», – рассказывается на сайте.

Венцом коллекции стали 76 работ Андрея Поздеева — от самых ранних до зрелых, написанных в узнаваемом поздеевском стиле. Теперь МВЦ Железногорска хранит у себя вторую по величине коллекция произведений Поздеева — после Красноярского художественного музея имени Василия Сурикова.

Фото: cultura24.ru

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