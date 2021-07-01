Герою Кириллу Богомолову вручили награду "Горячее сердце"

Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается людям, ставшим примером героических и отважных поступков, неравнодушного отношения к людям и готовности бескорыстно прийти на помощь.

Летом 2019 года Кирилл — ученик 27-й красноярской школы спас тонущего мужчину на красноярском водохранилище. Подросткам удалось тогда спасти мужчину, хотя пострадавший на тот момент не подавал признаков жизни.

Кирилл Богомолов получил заслуженную награду во время торжественной выдачи школьных аттестатов из рук главы Центрального района.

Кирилл, мы тобой гордимся!

Фото: vk.com/krasnoyarskrf