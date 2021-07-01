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11 красноярских школьников стали финалистами конкурса «Большая перемена».

Главная Общество
Красноярск
11:10 1 Июля 2021
общество, дети, конкурс, школьники
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«Большая перемена» — самый масштабный конкурс для школьников в истории России, проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводимый в рамках нацпроекта «Образование», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

11 школьников Красноярского края прошли в финал этого конкурса в категории 5-7-х классов:

Михаил Разуванов и Анастасия Рубан из Ачинска;

Есения Нестерёнок, Полина Дисяк, Александра Труфанова из Красноярска;

Ольга Паршинцева, Дарья Горбачёва, Софья Панченко из Норильска;

Ксения Гецель из Северо-Енисейского района;

Михаил Сивачёв из Иланского района;

Валентина Бородина из Сухобузимского района.

Всего же от края в этой категории участвовало более 10 тысяч человек.

Координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова рассказала, что в конкурсе принимают участие много ребят из небольших городов и посёлков. Это возможность заявить о своих способностях на всероссийском уровне. Многие старшеклассники привели в «Большую перемену» своих младших братьев, сестёр. Они поддерживают их и дают советы, как пройти конкурсные испытания.

600 финалистов со всей России отправятся в МДЦ «Артек». Там с 6 по 14 июля 2021 года состоится финал конкурса. 300 победителей поедут в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно на поезде «Большой перемены».

Фото: krskstate.ru

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