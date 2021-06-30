Звёзды Большого театра выступят в Красноярске

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная гастролям солистов Большого театра в Красноярске, на которой побывали и наши корреспонденты.

Участие приняли: Светлана Гузий, директор театра оперы и балета Красноярска, Виктор Силачев, директора Сибирского регионального центра СПАО «Ингосстрах», Сергей Бобров, художественный руководитель театра оперы и балета, заслуженный артист России, а также звёзды Большого театра — Алёна Ковалева, ведущая солистка Большого театра и Денис Родькин, премьер Большого театра.

По словам Светланы Гузий, для Красноярского театра почётно принимать участие в проекте, который организовал главный театр страны, совместно с ведущей компанией «Ингосстрах». Компания занимает лидирующие позиции на российском страховом рынке.

— 1 июля мы покажем балет «Раймонда». В балете примут участие звёзды Большого театра — Алёна Ковалёва и Денис Родькин. Я верю в наше дальнейшее сотрудничество с Большим театром, надеюсь, что оно продолжится.

— Мы гордимся, что удалось реализовать этот проект, показать землякам-красноярцам шедевр балетного искусства — балет «Раймонда», да ещё с участием солистов Большого театра, — рассказал директор Сибирского регионального центра СПАО «Ингосстрах». — Это действительно здорово. Кстати, в рамках нашей компании по поддержке молодых талантов сегодня в репетиции балета принимают участие будущие таланты — студенты красноярского хореографического колледжа. Я думаю, они проникнуться атмосферой творческого процесса и, возможно это их приведёт к дальнейшим свершениям. Вообще в стратегии развития «Ингосстрах» заложены дружеские, партнёрские отношения с рядом государственных институций, таких как, Эрмитаж, Русский музей, Пушкинский и, конечно, Большой театр. Для нас очень важно заботиться о том, чтобы передача культуры шла от поколения в поколение. Мы с нетерпением ждём завтрашнего дня. Это событие!

Сергей Бобров поделился, что сам когда-то в 1984 году приехал в Красноярск с гастролями Большого театра, как артист.

— У меня даже сохранилась фотография, где я иду по площади, за мной надпись: «Красноярск Орденоносный», — поделился художественный руководитель. — Никогда бы не подумал, что я буду через какое-то время здесь работать. Именно в то время и зародилась дружба Красноярского театра и Большого. Я думаю, что участие солистов Большого театра только украсит балет «Раймонда» и привлечёт ещё больше внимание, что очень важно. Кстати, мы уже думаем об участии солистов Большого театра в следующем проекте.

Премьер Большого театра Денис Родькин впервые вышел на сцену в «Раймонде» в массовом номере Гран-па в 2010 году, а уже в 2014 артист исполнил главную мужскую партию в этом балете – рыцаря Жана де Бриена.

— Город Красноярск для меня не чужой, потому что мой отец с этих мест. На протяжении восемнадцати лет я отдыхал в Красноярском крае и видел все красоты края с самого детства. Мне очень приятно, что я буду выступать именно в этом городе. Мне кажется, это очень важное событие для Красноярска. Ведь есть люди, которые не могут приехать по каким-то причинам в Москву, а сейчас столица приезжает в Красноярск и показывает своё искусство, – добавил Денис Родькин.

Ведущая солистка балета Алёна Ковалёва исполняет заглавную партию в спектакле «Раймонда» на сцене Большого театра с 2018 года.

— Для меня, в отличие от Дениса, это первый приезд в Красноярский край и в Красноярск, в частности. Я безусловно очень рада быть сегодня здесь и участвовать в таком ярком, значимом событии за что большая благодарность руководству Большого театра, компании «Ингосстрах» и Красноярскому театру. Приезжать танцевать спектакль в другом театре в составе другой труппы — всегда волнительно, так как сцена непривычная, обстановка тоже. Вчера Красноярский театр и балетная труппа оказали нам такой доброжелательный приём и такую поддержку! Что я уверена, всё пройдёт гораздо проще и легче, несмотря на то, что «Раймонда» — масштабный спектакль с большим количеством материалов и взаимодействий. В нём важно ощущать не только себя на сцене, но и чувствовать окружающих тебя персонажей. Я очень надеюсь, что всё пройдёт благополучно и в предвкушении завтрашнего вечера, — рассказала Алёна.

Завтра звёзды Большого театра выступят в Красноярском театре оперы и балета, после чего с гастролями отправятся в Самару, Нижний Новгород и Ростов. Программа у каждого города будет своя.

Фото: риа