«Столбы» отметили свой день рождения уборкой и розыгрышем призов

Национальный парк «Красноярские столбы» отпраздновал свой 96-ой день рождения. Отметить праздник «визитная карточка» края решила VI волонтерским экомарафоном «До Перьев».

Праздник представлял собой марш-бросок с уборкой мусора до скалы Перья, в котором мог принять участие любой желающий. Зарегистрированных добровольцев было 184, но на деле – гораздо больше.

Кстати, мусора, к удивлению экоактивистов, оказалось не так много, примерно 10 мешков. Оказалось, что в основном посетители нацпарка «мусорят» упаковками из полиэтилена, окурками и стёклами. Но встретились и интересные находки: в ходе уборки был найден чей-то купальник, а также термос и футболка. Ну, а трендом сезона, ожидаемо стали одноразовые маски.

Все отходы заботливо участники экомарафона распределили по бакам с наклейками «Бумага и пластик», «Прочие отходы». А завершили празднование розыгрышем призов. Еще одним подарком для посетителей стало участие в познавательных локациях «Фоловушка», «Волшебство рециклинга» и просмотр документальных фильмов о «Красноярских Столбах» в Туристическом центре.

Фото: «Красноярские столбы»