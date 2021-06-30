Роспотребнадзор дал советы о действиях после вакцинации

Роспотребнадзор рассказал, как вести себя в первые дни после вакцинации. В сообщении ведомства указано, что после вакцинации могут возникнуть симптомы гриппа – повысится температура и др. Такая реакция может быть не у всех, но она совершенно нормальна. Чтобы сбить температуру можно использовать жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки или посещение сауны, а вот принимать душ можно спокойно. Придется поставившим прививку и ограничить прием алкоголя. Кстати, полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому в течение этого периода не забывайте носить маску, соблюдать социальную дистанцию и тщательно соблюдать правила личной гигиены.

И еще, специалисты спешат успокоить тех, кто переживает о возможных последствиях вакцинации при наступлении беременности: прививка не несёт угрозы будущему ребёнку.