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Сергей Еремин проверил ход благоустройства правобережья

Главная Общество
Красноярск
11:20 30 Июня 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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Сергей Еремин в рамках мероприятия "Час благоустройства" проверил ход реконструкции общественных пространств на правом берегу.

Возле Дворца культуры имени 1 Мая главе города  рабочие уже демонтировали брусчатку, металлические ограждения, бортовой камень и опоры освещения. В прошлом году - улучшили теплотрассу под площадью, отметил заместитель главы города - руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых.

После завершения работ общественное пространство получит новое дорожное покрытие, дополнительное озеленение и освещение, а также там появятся локации с качелями и уличная мебель. Завершить работы планируют уже к осени. Сергей Ерёмин поручил предусмотреть и возможность установки на площади стелы "Город трудовой доблести", так как общественное пространство участвует в голосовании по выбору места для памятного объекта.

Проверил Сергей Еремин и как ведутся работы в Кировском районе, где в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" проводится ремонт на площади у остановки ТЮЗ и бульвара имени Маяковского. Замруководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" по инженерной инфраструктуре, благоустройству и озеленению Владимир Курьянов заверил главу города, что пространство благоустроят в срок.

- Мы уделяем этим проектам больше внимание, ведь все они - часть большой Ленинской парковой цепочки. В следующем году приступим к воплощению нашей большой мечты – благоустроим набережную Енисея  за Майпарком. Она станет венцом Ленинской парковой цепочки. Для Вавиловского кольца бульвар Маяковского и площадь у остановки ТЮЗ,  – фактически, финальный аккорд, - сказал Сергей Еремин.

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