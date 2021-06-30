Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

Сегодня в районе Острова отдыха уровень воды в Енисее — 350 см, что на 22 см меньше, чем вчера. Для сравнения, вчера датчики показывали 372 см. Снизился и объём сбрасываемой воды на ГЭС — сегодня сброс не превышает 5 500 м3/сек, при том, что вчера он составлял 5 910 м3/сек.

Самый высокий уровень воды был 7 июня (4 м 70 см), водосброс с ГЭС тогда превышал 7 000 м3/сек.

Всё же, несмотря на сокращение сброса воды, в КрасКоме сообщается, что режим повышенной готовности сохраняется.

Фото: tripadvisor.ru