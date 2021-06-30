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Ещё 400 миллионов рублей выделят на ремонт дорог Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
10:20 30 Июня 2021
общество, дороги, ремонт, в красноярском крае
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, президент РФ Владимир Путин выступил на съезде «Единой России» с предложением выделить дополнительные средства регионам на ремонт дорог. Он отметил, что 30 млрд рублей нужно направить в субъекты как можно быстрее, чтобы уже на местах их могли использовать в период проведения качественных дорожных работ, то есть в летние и осенние месяцы. Красноярский край вошёл в число этих регионов и на дороги будет выделено 400 млн рублей.

— По качеству дорог традиционно наш регион один из лучших в России. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году планировалось привести в порядок 204 километра региональных дорог: 69 больших и малых объектов в 37 районах края. Благодаря дополнительному финансированию мы отремонтируем или построим больше дорог, — рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Фото: krskstate.ru

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