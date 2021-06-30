Красноярцам предлагают выбрать имя для детёныша альпаки

У пары альпака Ромео и Джульетта из «Роева ручья» родился очаровательный детёныш. Случилось это ещё месяц назад – месяц назад, 31 мая. Теперь для девочки-альпака выбирают имя.
Её родителей привезли в зоопарк 5 лет назад. Южноамериканские жители переехали к нам из Нижнего Новгорода и сразу полюбилась посетителям. Сотрудники парка даже сыграли им настоящую свадьбу: на блондинку Джульетту надели фату, а брюнету Ромео – прикрепили бабочку.
«И вот сейчас у нашей пары родилась малышка, совершенно не похожая ни на маму, ни на папу – белая, со светло-коричневыми пятнами, - рассказали в «Роевом ручье».
Фото: Роев Ручей