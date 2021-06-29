Много о мюзиклах мало не бывает

Musical Lover». Ведущая проекта – мюзикл-блогер, студентка театроведческого факультета ГИТИСа Екатерина Полякова.

Зрителей «Продвижения» ждут встречи со звездами российской музыкальной индустрии: актерами, режиссерами, продюсерами. Гостями студии «Musical Lover» в сезоне 2021 года станут обладатели премии «Золотая маска» режиссёр Алексей Франдетти, актёры Иван Ожогин и Дмитрий Ермак, Юлия Дякина, а также другие звёзды мюзиклов, такие как Юлия Ива и Агата Вавилова.

«Musical Lover» - одна из составляющих большого мультимедийного проекта «Musical Universe», посвященного индустрии мюзиклов. Его уникальность в том, что классический жанр интервью предстаёт для телезрителей в актуальной современной подаче контента, характерной для видеохостингов в сети интернет, но при этом авангардной для традиционного телевидения.

В непринужденной атмосфере рабочей студии ведущая проекта Екатерина Полякова беседует с гостями в формате лёгкого и дружеского общения, свободного от всякого рода стандартов и формализма, присущего традиционному жанру телевизионного интервью. Это не единственная «фишка» проекта. К примеру, в создании программы использованы элементы вертикального видео, совершенно неформатного для классического съёмочного кадра.

Приятным сюрпризом среди всех новаций проекта «Musical Lover» станет специальный QR-код. В течение программы он будет появляться в кадре несколько раз. Воспользовавшись им, телезрители смогут познакомиться с актуальной афишей мюзиклов в России и за рубежом, быть в курсе премьерных спектаклей, узнать больше о любимых артистах и посмотреть клипы с музыкальными номерами.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект Musical Universe инициирован театральным блогером, студенткой театроведческого факультета ГИТИСа Екатериной Поляковой. Он посвящен современному этапу развития жанра мюзикла в России. Представлен на платформах Instagram, ВКонтакте, YouTube.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды - «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах. Всего на сегодняшний день региональным телекомпаниям выдано 47 лицензий Роскомнадзора на телевизионное вещание, использующих концепцию вещания СМИ «Продвижение».



