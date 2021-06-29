30 июня
Красноярск
погода +18 °C
72.72
 
€ 86.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Энергетики отключили одно из крупнейших садовых обществ Емельяновского района

Главная Общество
Красноярск
18:30 29 Июня 2021
общество, емельяново, электроэнергия
версия для печати Ico_print

От электроэнергии отключено товарищество собственников недвижимости «Отдых» в пос. Солонцы Емельяновского района. Причины: огромные долги за электроэнергию и критичное превышение уровня потребления электроэнергии, допущенной договором энергоснабжения. Существенное превышение уровня потребления электроэнергии — серьёзное нарушение законодательства, создаёт угрозу аварий и возгораний на электросетях. Энергетики вынуждены идти на ограничение подачи электроэнергии до устранения нарушений.

Кстати, долги уже превысили 13,3 млн рублей, задолженность продолжает нарастать ежемесячно. В отношении ТСН «Отдых» на исполнении в ГУ ФССП по Красноярскому краю находятся 21 исполнительный лист. Меры по принудительному взысканию задолженности неэффективны, так средства на расчётных счетах ТСН отсутствуют.

За неисполнение требований действующего законодательства РФ, ПАО «Красноярскэнергосбыт» направлено обращение в Ростехнадзор о привлечении председателя ТСН Ольги Орловой – Мядзель к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.22 кодекса об административных правонарушениях.

— Главная причина сложившейся ситуации — халатное отношение к своим обязанностям председателя ТСН. В этом обществе не один год длится конфликт между председателем и собственниками, не ведётся и работа с должниками, также не реализуются меры по борьбе с незаконными подключениями к сети. При том, что на сегодняшний день законодательство дало председателям садоводческих обществ эффективные инструменты борьбы с недобросовестными членами, вплоть до точечного отключения должников и нарушителей», — рассказал Иван Малинов, директор Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Фото: udm-info.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Звёзды Большого театра выступят в Красноярске

Звёзды Большого театра выступят в Красноярске

30 Июня 2021 г.
В балете примут участие солисты — Алёна Ковалёва и Денис Родькин.
Новости Красноярска: Красноярка стала серебряным призёр первенства России по лёгкой атлетике

Красноярка стала серебряным призёр первенства России по лёгкой атлетике

30 Июня 2021 г.
С результатом: 14.29
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 249 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Красноярском крае + 249 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

30 Июня 2021 г.
8 человек погибли за сутки
Новости Красноярска: В двух железногорских детских лагерях 60 детей заразилось COVID-19

В двух железногорских детских лагерях 60 детей заразилось COVID-19

30 Июня 2021 г.
В одном лагере болел воспитатель, в другом – отдыхающий
Новости Красноярска: «Столбы» отметили свой день рождения уборкой и розыгрышем призов

«Столбы» отметили свой день рождения уборкой и розыгрышем призов

30 Июня 2021 г.
Своё 96-летие парк отметил шестым волонтерским экомарафоном «До Перьев»
Новости Красноярска: В реке Чулым заметили масляные пятна

В реке Чулым заметили масляные пятна

30 Июня 2021 г.
Назаровская ГРЭС обрабатывает места загрязнения сорбентом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сборная Португалии сложила звание чемпиона Европы по футболу

Сборная Португалии сложила звание чемпиона Европы по футболу

28 Июня 2021 г.
Она уступила сборной Бельгии в 1/8 финала
Новости Красноярска: В Бородино двое рабочих погибли при отравлении метаном

В Бородино двое рабочих погибли при отравлении метаном

30 Июня 2021 г.
Они чистили коллектор от нечистот
Новости Красноярска: Красноярские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате мира

Красноярские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате мира

29 Июня 2021 г.
Всего на чемпионате мира по апноэ сборная России завоевала 16 медалей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru