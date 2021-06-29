Энергетики отключили одно из крупнейших садовых обществ Емельяновского района

От электроэнергии отключено товарищество собственников недвижимости «Отдых» в пос. Солонцы Емельяновского района. Причины: огромные долги за электроэнергию и критичное превышение уровня потребления электроэнергии, допущенной договором энергоснабжения. Существенное превышение уровня потребления электроэнергии — серьёзное нарушение законодательства, создаёт угрозу аварий и возгораний на электросетях. Энергетики вынуждены идти на ограничение подачи электроэнергии до устранения нарушений.

Кстати, долги уже превысили 13,3 млн рублей, задолженность продолжает нарастать ежемесячно. В отношении ТСН «Отдых» на исполнении в ГУ ФССП по Красноярскому краю находятся 21 исполнительный лист. Меры по принудительному взысканию задолженности неэффективны, так средства на расчётных счетах ТСН отсутствуют.

За неисполнение требований действующего законодательства РФ, ПАО «Красноярскэнергосбыт» направлено обращение в Ростехнадзор о привлечении председателя ТСН Ольги Орловой – Мядзель к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.22 кодекса об административных правонарушениях.

— Главная причина сложившейся ситуации — халатное отношение к своим обязанностям председателя ТСН. В этом обществе не один год длится конфликт между председателем и собственниками, не ведётся и работа с должниками, также не реализуются меры по борьбе с незаконными подключениями к сети. При том, что на сегодняшний день законодательство дало председателям садоводческих обществ эффективные инструменты борьбы с недобросовестными членами, вплоть до точечного отключения должников и нарушителей», — рассказал Иван Малинов, директор Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Фото: udm-info.ru