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В Красноярске открылось еще три внебольничных пункта вакцинации

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Красноярск
18:00 26 Июня 2021
общество, вакцинация, в красноярске
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26 числа в Красноярске открылось еще три внебольничных пункта вакцинации. Теперь сделать прививку от covid-19 можно:

- в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 9 мая (с 8.00 до 22.00 во все дни);
- в ТЦ «Изумрудный город» на проспекте Свободный (с 9.00 до 20.00, выходной в понедельник);
- в зоопарке «Роев Ручей». Прививку смогут поставить посетители зоопарка, которые приобрели билет. Время работы пункта - с 12.00 до 19.00. Выходные дни – понедельник и вторник.

Как сообщает оперштаб региона, для вакцинации во всех пунктах при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Напомним, ранее в Красноярске уже были открыты два внебольничных пункта вакцинации. Они работают в «Планете» 2 этаж, рядом с парком развлечений «Космик» (с 10.00 до 20.00 во все дни, кроме понедельника) и в медпункте железнодорожного вокзала (круглосуточно).

Фото:vk.com/shtabkrskstate

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