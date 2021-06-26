26 числа в Красноярске открылось еще три внебольничных пункта вакцинации. Теперь сделать прививку от covid-19 можно:

- в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 9 мая (с 8.00 до 22.00 во все дни);

- в ТЦ «Изумрудный город» на проспекте Свободный (с 9.00 до 20.00, выходной в понедельник);

- в зоопарке «Роев Ручей». Прививку смогут поставить посетители зоопарка, которые приобрели билет. Время работы пункта - с 12.00 до 19.00. Выходные дни – понедельник и вторник.

Как сообщает оперштаб региона, для вакцинации во всех пунктах при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Напомним, ранее в Красноярске уже были открыты два внебольничных пункта вакцинации. Они работают в «Планете» 2 этаж, рядом с парком развлечений «Космик» (с 10.00 до 20.00 во все дни, кроме понедельника) и в медпункте железнодорожного вокзала (круглосуточно).

Фото:vk.com/shtabkrskstate