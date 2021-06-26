В Красноярске прокуратура начала проверку по факту высадки ребёнка из автобуса

В Красноярском крае прокуратура края проводит проверку по сообщению СМИ о высадке несовершеннолетнего ребенка из автобуса. Как сообщалось ранее, 25 июня кондуктор автобуса № 23 высадила из автобуса школьника, который не смог рассчитаться за проезд банковской картой через терминал.

Сейчас прокуратурой края организованы проверочные мероприятия в отношении перевозчика. После того, как будут установлены обстоятельства произошедшего будет принято процессуальное решение. Сотрудники прокуратуры просят родителей мальчика связаться с дежурным прокурором края по номеру телефона (391) 222-47-82. Также законные представители ребенка могут позвонить сотрудникам отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи – (391) 222-45-42.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом предусмотрена административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда в том случае, если его проезд подлежит оплате и следующего без сопровождения взрослого, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.