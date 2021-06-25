25 июня
Красноярск
погода +20 °C
72.33
 
€ 86.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

9 человек заразились клещевым энцефалитом

Главная Общество
Красноярск
17:30 25 Июня 2021
общество, здравоохранение, клещи
версия для печати Ico_print

С начала сезона активности клещей в Красноярском крае зарегистрировано 11 123 случая присасывания клещей.

За прошедшую неделю в крае в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 1 470 человек, в том числе 312 детей.

9 заразились клещевым энцефалитом, двое — боррелиозом.

В самом же Красноярске, по официальной статистике Роспотребнадзора, от укусов пострадали 493 человека.

Клещей на исследование можно сдать в пункты приёма «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Они работают без выходных.

Фото: vseverske.info

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Уровень Енисея снова подходит к критической отметки

Уровень Енисея снова подходит к критической отметки

25 Июня 2021 г.
До критической отметки осталось 2,2 см
Новости Красноярска: В Назаро водителю скорой выстрелили в голову

В Назаро водителю скорой выстрелили в голову

25 Июня 2021 г.
Родственники пострадавшего уверены, что это – заказное убийство
Новости Красноярска: В "Атмосфере дома" выявили нарушителей масочного режима

В "Атмосфере дома" выявили нарушителей масочного режима

25 Июня 2021 г.
На них оформили пять протоколов
Новости Красноярска: Кондуктор и пассажирка подрались в красноярской маршрутке

Кондуктор и пассажирка подрались в красноярской маршрутке

25 Июня 2021 г.
Пьяная женщина несколько раз ударила работницу транспорта
Новости Красноярска: В Солнечном появилась «Аллея выпускников»

В Солнечном появилась «Аллея выпускников»

25 Июня 2021 г.
В Красноярске стало на одну традицию больше
Новости Красноярска: Можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации?

Можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации?

25 Июня 2021 г.
Ответ знают в Минздраве края
Новости компаний
21/06
Олег Дерипаска поздравил медиков Богучанского госпиталя с профессиональным праздником
21/06
Более 3800 бюджетных мест: в Университете Решетнёва стартовал прием документов для поступления
17/06
«Красноярский цемент» награжден за эффективную работу в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС снижает водосброс

Красноярская ГЭС снижает водосброс

22 Июня 2021 г.
Объемы водосброса снизят до 5,7-6 тысяч
Новости Красноярска: En+ Group открывает пункты вакцинации на своих предприятиях

En+ Group открывает пункты вакцинации на своих предприятиях

23 Июня 2021 г.
В компании началась добровольная вакцинация сотрудников от COVID-19
Новости Красноярска: В Сосновоборске ливень затопил поликлинику и испортил 1 500 доз вакцины от коронавируса

В Сосновоборске ливень затопил поликлинику и испортил 1 500 доз вакцины от коронавируса

22 Июня 2021 г.
Кровля здания не выдержала напора дождя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru