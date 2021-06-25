9 человек заразились клещевым энцефалитом

С начала сезона активности клещей в Красноярском крае зарегистрировано 11 123 случая присасывания клещей.

За прошедшую неделю в крае в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 1 470 человек, в том числе 312 детей.

9 заразились клещевым энцефалитом, двое — боррелиозом.

В самом же Красноярске, по официальной статистике Роспотребнадзора, от укусов пострадали 493 человека.

Клещей на исследование можно сдать в пункты приёма «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Они работают без выходных.

Фото: vseverske.info