Александр Усс приготовил уху вместе со студентами Института гастрономии

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в кулинарном мастер-классе студентов Института гастрономии Сибирского федерального университета. Мероприятие было посвящено празднованию Дня молодежи, который в этом году выпадает на воскресенье, 27 июня.

«Я люблю есть всё. В этом плане моей семье со мной повезло, − отметил Александр Усс, общаясь с ребятами. − При этом арсенал блюд, которые я могу приготовить сам, очень ограничен. Я могу приготовить вкусную картошку в мундире. Могу угостить домашних «хозяйским» супом. Он готовится из картошки, нарезанной кубиками, и лука, поджаренного на сале. Я с детства считаю, что вкуснее супа нет. Ещё могу приготовить глазунью во всех вариантах. Поэтому ухой по вашему рецепту я смогу удивить всю семью».

Студенты не только научили главу региона готовить вкусную уху, но и рассказали об учёбе в институте, студенческих буднях и своих увлечениях. Поговорили о рыбалке, о местах для путешествий в крае и за его пределами.