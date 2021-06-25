Ежедневная дезинфекция электричек продолжается в полном объёме на КрасЖД

В Красноярске и Абакане для защиты здоровья пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации городские и пригородные поезда КрасЖД проходят ежедневную дезинфекцию.

Эта процедура является дополнительной мерой санитарной обработки составов: вагоны не только моют, но и обрабатывают специальными средствами, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Они безопасны для человека и активны против вирусов.

Санитарной обработке подвергаются все поверхности в вагонах, к которым прикасаются пассажиры, в том числе двери, сидения, поручни, ручки. В туалетных комнатах, которые также регулярно проходят дезинфекцию, пассажиры могут воспользоваться антисептиками для рук.

Дезинфекция проходит в моторвагонных депо КрасЖД после каждого рейса.

Добавим, что все кассиры АО «Краспригород» используют средства индивидуальной защиты и регулярно обрабатывают руки. Перед поездкой им измеряют температуру, и допускают к работе только при условии удовлетворительного состояния здоровья.

В вагонах для пассажиров размещены памятки по профилактике заболеваемости в неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Фото: КрасЖД