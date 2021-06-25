Можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации?

Мнения среди людей на этот счёт разделяются. А что же говорят в министерстве здравоохранения Красноярского края?

Процент повторных заражений крайне мал. Среди красноярцев всего лишь 0,13 %, то есть 355 вакцинированных из 281 тыс. 492 человек. Но, как говорят медицинские работники, при этом повторное заболевание переносится в разы легче. Кстати, вакцинироваться необходимо и переболевшим.

Министерство здравоохранения России рекомендует вакцинироваться раз в год, а при росте заболеваемости - раз в полгода.

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