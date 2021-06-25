Елена Пензина встретилась с жителями Советского района

Депутат Законодательного собрания края, член фракции «Единая Россия» обсудила с жителями микрорайона Северный благоустройство дворов и взяла в работу озвученные красноярцами предложения и замечания.

«За весь период моей работы поступило более 5 000 обращений, из них 98% было решено. Мы очень плотно взаимодействуем с жителями Советского района. Но есть системные проблемы, на решение которых порой уходит не один год. В настоящее время, существует огромное количество дворовых территорий, где жители безуспешно пытаются сменить управляющую компанию. На законодательном уровне этот вопрос решить невозможно, в связи с этим мною была разработана и направлена в Государственную думу законодательная инициатива. Очень надеюсь, что при поддержке моих коллег она будет реализована, и люди спокойно смогут уходить из «коммунального рабства», - сообщила Елена Пензина.

Во время встречи жители домов по пр. Комсомольская, 3 и 3а обратились к парламентарию с вопросами, касающимися благоустройства дворов. Не так давно в рамках федеральной программы благоустройства здесь были сделаны отмостки, в подъездах отремонтированы входные группы. Сейчас люди хотят, чтобы в скором времени на придомовой территории появилась новая спортивная площадка.

Пензина взяла вопрос в работу, но обозначила, что решение данной проблемы потребует от жителей пр. Комсомольский сплоченности и умения находить компромиссы:

«Здесь, конечно, ворох проблем разнообразных: с одной стороны внутри дворовых территорий муниципальная территория, с другой стороны – овощехранилище находится прямо посредине двора. Все это не позволяет полноценно использовать эти метры земли для благоустройства, установки спортивных сооружений. Гаражи, с которыми люди там годами воюют, тоже не сносятся, к тому же сейчас наступает гаражная амнистия. Но я все-таки призываю людей выстраивать какие-то соседские взаимоотношения и находить компромиссы. Ведь многие проблемы можно решить только совместными усилиями».

Жильцы поделились своими впечатлениями от встречи :