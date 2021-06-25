Новые ограничения из-за COVID-19 в Красноярском крае со следующей неделе?

28 июня чиновники решат ужесточать ли меры для нераспространения COVID-19 в регионе. Об этом в своём аккаунте Instagram сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

По его словам, в регионе низкий процент вакцинации от коронавирусной инфекции и если ничего не изменится, то осенью Красноярский край ожидает новая волна заболевания. На сегодняшний день главная цель Красноярского края — коллективный иммунитет.

На заседании оперштаба, глава региона сказал, что 28 июня будет ещё раз оценена ситуация и, если будет необходимо, подготовят изменения в указ.

Фото: www.sobaka.ru