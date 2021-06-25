Семь выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Стали известны результаты ещё по трём предметам ЕГЭ (физике, профильной математике и истории).

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, физику сдали 2 663 выпускника, семеро из них на 100 баллов (три человека из Красноярска, также есть ребята из Норильска, Минусинска и краевой школы космонавтики из Железногорска). 174 человека получили больше 80 баллов.

Четыре человека получили 100 баллов по ЕГЭ по истории (два выпускника из Красноярска, один из Минусинска и один из Канска). 214 выпускников заработали свыше 80 баллов. Канская стобалльница лицея № 1 Екатерина Рыбакова планирует поступить на направление «международные отношения». Готовиться к экзамену прям усиленно она начала примерно за полгода. Задания ей не показались сложными. В 24 задании вместо четырёх аргументов она привела, аж, двадцать! Всего же ЕГЭ по истории написали 1 948 учащихся школ Красноярского края.

7 744 человека в Красноярском крае написали ЕГЭ по профильной математике, шесть из них получили 98 баллов, свыше 80 баллов заработали 461 выпускник.

Фото: spb.mk.ru