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Кондуктор и пассажирка подрались в красноярской маршрутке

Главная Общество
Красноярск
16:00 25 Июня 2021
драка, красноярск
Фотография © 7 канал
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В микроавтобусе №38 произошла драка. Видео произошедшего появилось в одном из городских СМИ. На нём видно, как кондуктор несколько раз ударила одну из пассажирок. Сотрудники красноярской полиции выяснили что в маршрутку № 38 на остановке «Юннатов» зашла парочка. И мужчина, и женщина были пьяны. При этом женщина продолжала выпивать в салоне автобуса. А мужчина просто уселся на пол.

Пьяной парочке сделали несколько замечаний. Но их это только раззадорило. Пьяная женщина несколько раз ударила работницу транспорта по лицу. В ответ кондуктор вывела дебоширку из автобуса и ударила в ответ.

Полиция расследует все обстоятельства дела. 

 

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