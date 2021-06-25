Кондуктор и пассажирка подрались в красноярской маршрутке

В микроавтобусе №38 произошла драка. Видео произошедшего появилось в одном из городских СМИ. На нём видно, как кондуктор несколько раз ударила одну из пассажирок. Сотрудники красноярской полиции выяснили что в маршрутку № 38 на остановке «Юннатов» зашла парочка. И мужчина, и женщина были пьяны. При этом женщина продолжала выпивать в салоне автобуса. А мужчина просто уселся на пол.

Пьяной парочке сделали несколько замечаний. Но их это только раззадорило. Пьяная женщина несколько раз ударила работницу транспорта по лицу. В ответ кондуктор вывела дебоширку из автобуса и ударила в ответ.

Полиция расследует все обстоятельства дела.