Водителя электросамоката посадили на 10 суток

На ул. Рокоссовского 41-летний мужчина ехал на электросамокате. Технические характеристики транспорта соответствовали категории «М» — мощность 350 Ватт, сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю. Наверно стоит напомнить, что электросамокат с мощностью больше 250 Ватт, относится к ТС категории «М» (мопедам). При управлении нужно обязательно иметь ВУ и руководствоваться правилами дорожного движения для водителей.

Как оказалось, мужчина не обучался вождению и не получал водительское удостоверение. Сотрудники ДПС заметили при этом у нарушителя странное поведение, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

В отношении мужчины был собран административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Судом назначено 10 суток административного ареста.

Фото: vk.com/gibdd24