На правобережье установили самовар и чайную пару

Сегодня в Кировском районе рядом с Центром творчества № 3 на ул. Щорса, 55 установили композицию вертикального озеленения, оформленную необычными растениями. До этого самовар и чайная пара находились на территории Ленинского ДРСП.

Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района рассказала, что это пятая фигура вертикального озеленения в Кировском районе. Также в районе установлены «Шар» в сквере «Московский тракт», «Ваза» на ул. Шелковой, 3а, «Белка» на ул. Мичурина, 30, «Крокодил Гена и Чебурашка» в сквере «Корнетовский». Этим летом их обновили и придумали новые узоры из растений.

Место для композиции самовар и чайная пара выбрали неслучайно, ведь Центр творчества № 3 — один из лучших досуговых и развивающих центров в районе, он всегда отличался гостеприимством.