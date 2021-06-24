На Олимпиаду в составе сборной России поедут и красноярские триатлонисты

Состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры объявила президент Федерации триатлона Ксения Шойгу, об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. На соревнованиях в Токио Россию будут представлять братья Дмитрий и Игорь Полянские (Красноярский край), а также Анастасия Горбунова и Александра Разаренова.

Кстати, по итогам предыдущих выступлений по триатлону Россия получила четыре путёвки на Олимпиаду. Поэтому теперь спортсмены смогут участвовать и в смешанной эстафете, она впервые включена в программу игр.

Соревнования состоятся в конце июля. 26 июля пройдёт мужская гонка на олимпийскую дистанцию, 27 июля — женская. Смешанная эстафета состоится 31 июля.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края.