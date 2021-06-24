В Нижнеингашском районе двух перевозчиков ЖБО привлекли к ответственности

Инспекторы Министерства экологии Красноярского края выявили нарушения природоохранного законодательства со стороны перевозчиков жидких бытовых отходов в Нижнеингашском районе, об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Один из них в несанкционированном месте незаконно сливал отходы. Второй – сотрудник муниципальной компании перевозил незаконно ЖБО. У водителя при себе не оказалось документов с указанием количества транспортируемых жидких бытовых отходов, паспорта отходов, цели, места назначения их перевозки.

Муниципальная компания теперь обязана устранить причины нарушений. Мужчин привлекли к административной ответственности.

В Минэкологии края напоминают, что сообщать о фактах нарушения экологического законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии ведомства 8800-20-11-116. Также сообщения можно оставлять в личном кабинете на сайте www.krasecology.ru в разделе «Обращения граждан».

Фото: tbti.ru