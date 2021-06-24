Красноярский «Сармат» полетит в третьем квартале 2021 года

В этом году впервые испытают межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», производимую на Красмаше, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора завода Александра Гаврилова.

Первые летно-конструкторские испытания запланированы на третий квартал текущего года. Все пуски будут осуществлены с шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В 2022 году ожидается постановка первых ракет на боевое дежурство.

МБР РС-28 «Сармат» придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода». По оценкам экспертов, «Сармат» будет способен доставить разделяющуюся боеголовку массой до 10 тонн в любую точку мира. Ракету планируется использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков «Авангард».

Напомним, что вчера «Красмаш» посетили байкеры «Ночных волков». Генеральный директор завода Александра Гаврилова провёл для байкеров экскурсию по одному из ангаров и музею завода.