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ВОЗ разрешила вакцинировать детей и подростков от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
16:16 24 Июня 2021
общество, вакцинация, дети, вирус
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Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детям и подросткам можно применять вакцину от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Российской газеты.

Пока эксперты ВОЗ рекомендовали к применению у детей только одну вакцину из перечня одобренных для взрослых — Pfizer/BionTech. Испытания вакцины для детей продолжаются.

Вчера НИЦ имени Гамалеи сообщил, что подана заявка в Минздрав России на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" у подростков (15–17 лет.). Исследования могут начаться в июле и продолжатся около двух месяцев, пояснял ранее глава научного центра Александр Гинцбург.

— Дети и подростки, по сравнению со взрослыми переносят заболевание в лёгкой форме. Поэтому, если они не входят в группу риска перенести инфекцию в тяжёлой форме, их вакцинировать менее срочно, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников, — сообщается в сообщении ВОЗ.

Фото: dw.com

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