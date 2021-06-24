Завтра в школах завершится основной период ЕГЭ

Экзамен по информатике и ИКТ завершает основную экзаменационную волну-2021. С 28 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов.

Сегодня выпускники школ начали сдавать экзамен по информатике и ИКТ. Кстати, его впервые сдают на компьютерах. Экзамен разделён на два потока (24 и 25 июня), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Экзаменационная работа состоит из 27 заданий, на выполнение которой даётся 3 часа 55 минут.

Сегодня информатику и ИКТ в крае сдают 1 030 человек, организовано 99 пунктов проведения экзамена, из них 25 в отдалённых территориях. Завтра же этот предмет будут сдавать 698 человек.

Стало больше практических заданий, проверяющих основные навыки работы на компьютере и заданий, требующих написать программу.

Министр образования края Светлана Маковская рассказала, что выполнение любого задания — это решение тематической задачи. При этом нужно либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение, либо выбрать из общего количества изученных наиболее подходящее и применить его в известной или новой ситуации.

Результаты можно будет узнать не позднее 8 июля.

Фото: Мария Ленц