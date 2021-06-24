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Пять остановок «Городской электрички» в Красноярске оснастят новыми пешеходными переходами со светофорами

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Красноярск
13:24 24 Июня 2021
общество, безопасность, железные дороги
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Пять наземных пешеходных переходов через пути, оборудованных светофорами и автоматической звуковой сигнализацией, построят железнодорожники на станциях «Городской электрички» в Красноярске. 
Так, современные переходы, призванные обеспечить безопасность людей, появятся на действующих остановочных пунктах в черте Красноярска: Водопьяново, Калинина, Тихие Зори, Северное Шоссе и Белые Росы. Все они расположены  на участках железной дороги с интенсивным движением поездов, скорость которых может достигать 100 км/ч.

Пешеходные переходы, отвечающие всем современным требованиям, обустроят в местах, где сейчас находятся пешеходные настилы.

Движение пешеходов по современным наземным переходам регулируют светофоры, а о приближении поезда пешеходов предупреждает звуковая сигнализация. Переждать поезд можно на специально оборудованных площадках. Также, для удобства маломобильных пассажиров здесь установят пандусы и тактильные указатели. В темное время суток переходы ярко освещаются.

Возведение пешеходных переходов начнётся уже летом. 

В планах железнодорожников построить такие же переходы на остановочных пунктах "Городской электрички" Арена Платинум, Бобровый Лог, Шинный завод и Мясокомбинат. 

 

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