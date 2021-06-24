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Сегодня последний жаркий день в Красноярске

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Красноярск
15:20 24 Июня 2021
погода, красноярск, дождь, ветер
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А вы знаете, что четверг станет последним жарким днём в Красноярске на этой неделе?!

Сегодня ещё будет ясно, без осадков и, можно сказать, безветренно. Температура воздуха +22–24°C. При этом в Среднесибирском УГМС прогнозируют «повышенное загрязнение».

Уже в пятницу и в выходные дни метеорологи прогнозируют температуру +19–20°C, также ожидаются слабые дожди, а в субботу — усиление юго-западного ветра.

В начале следующей недели будет умеренно тепло, а с 1 июля в город придут жаркие дни (+25°C). Но не стоит забывать, что это только по предварительным данным.

Фото: ampravda.ru

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