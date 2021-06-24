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В пригороде Железногорска ремонтируют дороги

Главная Общество
Красноярск
14:50 24 Июня 2021
дороги, ремонт, общество, железногорск
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Работы на двух участках на дороге Красноярск-Железногорск (более шести километров) обойдутся в 152 млн рублей.

С середины июня ремонтируется участок от развязки с федеральной трассой Р255 «Сибирь» до АЗС АО «КНП». Рабочие уложили 1,5 км асфальтобетона. После обустроят пешеходные переходы и отремонтируют остановки.

Далее реконструкция дорог начнётся на участке от дер. Терентьево до транспортной развязки с Сосновоборском, где также заменят асфальтобетонное покрытие. Займутся обочинами, барьерными ограждениями, съездами, установят знаки и нанесут разметку. На остановке «Терентьево» установят освещение и металлические павильоны.

Специалисты при работе используют полимерную битумную ленту и щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), так как они пригодны для загруженных магистралей. Это важно, ведь интенсивность движения здесь высокая.

По словам Константина Димитрова, министра транспорта Красноярского края, ЩМА имеет низкий уровень шума, лучше противостоит образованию колейности, а также менее подвержен разрушению в сложных климатических условиях. Битумная лента же не даёт влаге разрушать покрытие при перепадах температур в межсезонье, она надёжно герметизирует стыки.

Это ещё не всё. Есть ещё один объект в пригороде Железногорска, который отремонтируют этим летом — это трёхкилометровый участок дороги от КПП – до пересечения с обходом города. С начала лета уже уложили новый асфальтобетон и выполнили отсыпку обочин. На данный момент обустраивают два автобусных павильона и устанавливают знаки. Также нанесут новую разметку. Стоимость работ — 23 млн рублей.

Стоит отметить, что все дорожные работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который курирует губернатор Красноярского края Александр Усс.

Фото: krskstate.ru

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