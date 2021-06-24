В Железногорске не будут проводить общегородской выпускной

В Железногорске из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией решили отменить общегородские выпускные. Окончание учёбы выпускники отметят в своих школах.

«Торжественные мероприятия в школах будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований на открытых площадках, на улице. При этом родители смогут присутствовать на мероприятии, но только соблюдая необходимые меры безопасности – социальная дистанция, маска, – сообщил руководитель Управления образования Игорь Скруберт. — Выпускникам нужно готовиться к поступлению в высшие учебные заведения, начать новый учебный год здоровыми. Поэтому необходимо максимально оградить их от массовых мероприятий».