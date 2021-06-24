В Центральном районе проверили соблюдение противовирусных мер

В Красноярске продолжают ловить нарушителей масочного режима. Очередной рейд по проверке мер профилактики коронавируса прошёл торгово-развлекательном центре «ПокровSKY» в Центральном районе.

Рейд показал, что сотрудники ТРЦ помнят об основных мерах защиты от вируса: носят маски, используют санитайзеры и регулярно обрабатывают поверхности антисептиком. Серьёзных нарушений в отделах и магазинах не обнаружили, а вот с посетителями пришлось проводить разъяснительную работу: некоторые красноярцы либо не надевали маску при входе в торговый центр, либо делали это неправильно. На первый раз полицейские ограничились замечаниями, жители города в основном реагировали спокойно.

«Элемент расслабленности, который мы видим среди горожан, скорее всего является одной из причин того, что заболеваемость коронавирусом снова начала расти. Если мы не изменим своего отношения к ситуации и не станем более дисциплинированными, то можно ожидать введения новых ограничений. Но самое главное, что своим легкомыслием мы можем подвергнуть опасности своё здоровье и здоровье своих близких. В момент роста заболеваемости соблюдать масочный режим, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками как никогда важно», – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Напомним, с 19 июня в Красноярске начали действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Теперь точки общественного питания в торгово-развлекательных центрах могут работать только навынос и на доставку – фуд-корты закрыты в соответствии с последними изменениями в указе Губернатора. Введён запрет и на работу детских площадок в ТРЦ. Проверка показала, что в «ПокровSKY» все эти ограничения соблюдаются.