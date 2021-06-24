Маникюрными ножницами в висок ребёнку

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщают, что 35-летнюю жительницу Красноярска, которая нанесла телесные повреждения чужому ребёнку и поставила его на колени, чтобы тот, якобы, извинился перед её сыном, обвиняют в покушении на убийство 12-летней девочки.

История началась с того, что девочка лишь сделала замечание, так как сын женщины плохо себя вёл. За это мама нанесла ей не менее двух ударов в висок маникюрными ножницами. На помощь ребёнку пришли прохожие. Раны оказались серьёзными, девочке наложили швы.

На сегодняшний день женщину заключили под стражу в СИЗО. Расследование продолжается.

Фото: ngs24.ru