На севере края до конца недели прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

В Эвенкийском районе с 24 июня и до конца недели сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность IV-V класса.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю настоятельно рекомендует ограничить выходы в лесные массивы. Помните, что использование любого источника открытого огня запрещено! Выброшенная из окна транспортного средства непотушенная сигарета, а также разожжённый в лесу костёр могут привести к трагическим последствиям.

Не забывайте, нарушение пожарной безопасности влечёт административную и уголовную ответственность. Патрулирование на территории Красноярского края проходит ежедневно.