Красноярка стала юной мисс Вселенной

10-летняя Анастасия Третьякова получила титул Teen miss universe. До этого девочка была победителем в Международном конкурсе «Юная мисс мира-2021» в категории little 9 лет. В жюри вошли дизайнеры, известные кутюрье и телеведущие.

Мама Анастасии рассказала, что дочь занимается в модельной сфере с шести лет. Помимо учёбы в 4 классе гимназии № 13 «Академ», играет на музыкальных инструментах (домре и фортепиано), занимается вокалом и танцами, а также изучает английский язык. Её приглашают дизайнеры в рекламу своих коллекций, ещё она успевает принимать участие в показах.

Фото: Ирина Куликова