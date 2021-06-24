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В Красноярском крае очистят озеро Лебяжье

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Красноярск
12:30 24 Июня 2021
экология, в красноярском крае, озеро
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Озеро Лебяжье в Краснотуранском районе очистят от отходов сельского хозяйства. Министрество экологии и рационального природопользования края уже нашло подрядчика. Подготовить проект планируется до ноября.

Озеро находится в шести километрах от села Лебяжье и входит в состав заказника «Краснотуранский бор». Из-за загрязнений водоём утратил кислородный режим и способность к самоочищению.

К реабилитации озера приступят не раньше 2022 года. Помимо расчистки будут также укреплены береговые откосы и полосы. После всех работ озеро должно стать одним из самых популярных мест отдыха, ведь рядом есть сосновые боры и песчаный пляж.

Фото: Денис Мукимов/mukimov.ru

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