Выставка космических 3D-фотографий открылась в Красноярске

18 июня в МВДЦ «Сибирь» начала работу выставка космической фотографии «Земля в иллюминаторе». Ее организатором и идейным вдохновителем выступило региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке госкорпорации «Роскосмос», Ассоциации музеев космонавтики России, Российского государственного архива научно-технической документации и Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова.

Титульный спонсор выставки — ПАО «Промсвязьбанк», при содействии которого изготовлены и напечатаны фотографии и каталоги.

Экспозиция «Земля в иллюминаторе» — особенная как по формату работ, так и по содержанию. Каждый автор (а всего их 11) — лётчик-космонавт со своей техникой фотосъёмки и индивидуальным восприятием мира. Работы выполнены с применением специальной фотобумаги и инновационных технологий — 3D стерео-вариоизображения, которые позволяют увидеть картину из космоса объёмной и в движении. По словам директора выставки Павла Михайлова, данной технологией изготовления снимков владеет всего четыре специалиста в России.

— Фото оцифровываются и раскладываются на слои, некоторые снимки содержат до 160 слоёв. Например, компьютерный просчёт одной из фотографий занял восемь дней.

Как отметил Павел Михайлов, при создании фотоснимков космонавты испытывают массу сложностей. Необходимо «поймать» момент, когда над землёй отсутствует облачность, имеется достаточное освещение. Снимки внешнекосмической деятельности уникальны ещё и тем, что работа космонавтов за бортом МКС рассчитана по минутам и не предполагает фотосессий. Многие авторы побывали в длительных космических экспедициях неоднократно, для экспозиции отобраны лучшие кадры в их карьере. Космонавтам удалось запечатлеть редкие природные явления, экзотические уголки нашей планеты, рабочие моменты из жизни на орбитальной станции.

В церемонии открытия выставки и торжественном разрезании красной ленточки приняли участие заместитель председателя краевого правительства Сергей Верещагин, заместитель председателя Заксобрания Алексей Кулеш, и.о. главы города Владислав Логинов, представители предприятий и организаций, входящих в состав Союза машиностроителей России (АО «ИСС», АО «Красмаш», СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнёва), а также представители титульного спонсора — ПАО «Промсвязьбанк».

Заместитель регионального директора ПАО «Промсвязьбанк» Мария Баташова назвала большой социальной задачей передачу знаний о героизме лётчиков-космонавтов младшему поколению.

— Для меня лётчики-космонавты — пример мужества, доблести и патриотизма, — заявила она.

Первый заместитель генерального директора АО «Красмаш» Александр Мужиков выразил надежду, что подобные мероприятия помогут профессии космонавта сегодня вновь обрести героический ореол, а молодому поколению — мечту о дальнейшем покорении Вселенной. Зампредседателя Законодательного собрания Алексей Кулеш напомнил, что следующий этап «взросления» космической науки и техники — это более плотное изучение других галактик, звёзд и экзопланет, в чем обязательно помогут успехи отечественной космонавтики.

Завершая торжественную церемонию зампредседателя красноярского отделения Союзмаш Андрей Шаров вручил награды Федерации космонавтики России за содействие в реализации молодёжного научно-образовательного проекта «Космическая одиссея» директору выставки Павлу Михайлову, заместителю начальника Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Георгию Квасову и начальнику отдела Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Ольге Сысоевой.

Выставка будет работать до 28 июня.

Фото: пресс-служба АО «Красмаш»

По материалам пресс-службы АО «Красмаш»