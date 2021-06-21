21 июня
Красноярск
погода +14 °C
73.2
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

46 человек написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Главная Общество
Красноярск
15:55 21 Июня 2021
образование, егэ, экзамен
версия для печати Ico_print

ЕГЭ по русскому языку сдали 13 940 человек. На 100 баллов написали экзамен 46 человек, свыше 80 баллов получили более 2 948 учащихся (21 %). При этом в прошлом году максимальный балл получили лишь 28 человек.

Также в крае есть и двухсотбальники (учащиеся, получившие за два предмета по 100 баллов). Например, выпускница зеленогорской школы № 161 Алёна Тимофеева ЕГЭ по русскому языку и литературе написала на 200 баллов. Алёна выбрала направление «графический дизайн» и планирует подавать документы сразу в несколько ВУЗов.

По словам девушки, задания были не сложными, из курса школьной программы. Кстати, готовилась к экзаменам она самостоятельно. Занималась по нескольку часов в день.

Ещё за литературу и русский язык получила 200 баллов Анна Волкова, ученица норильской гимназии № 4. В планах у неё поступить на филологический факультет.  Мечтает работать в крупном печатном или электронном издании редактором или корректором.

Девушка рассказала, что нужно прилежно учиться и готовиться к предметам, чтобы получить высокие баллы за ЕГЭ. Последние два года она готовилась к экзаменам даже по воскресеньям.

Также стоит отметить выпускницу красноярской гимназии № 3 Полину Сологуб. Она тоже написала экзамены по русскому языку и литературе на 200 баллов и Марию Кравчук из красноярской школы № 143. Мария набрала 200 баллов по ЕГЭ по химии и русскому языку.

Единые государственные экзамены продолжаются. Сегодня и завтра ребята сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, 24 и 25 июня ЕГЭ по информатике и ИКТ. Кстати, в этом году его впервые будут сдавать за компьютерами.

Фото: visualrian.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Две трёхлетние девочки сбежали из Зеленогорского детского сада

Две трёхлетние девочки сбежали из Зеленогорского детского сада

21 Июня 2021 г.
Беглянок поймали в тот же день
Новости Красноярска: Спортивной площадке в Ачинском районе быть!

Спортивной площадке в Ачинском районе быть!

21 Июня 2021 г.
Объект построят в селе Ястребово
Новости Красноярска: В Красноярском крае для молодых специалистов проведут ярмарки вакансий

В Красноярском крае для молодых специалистов проведут ярмарки вакансий

21 Июня 2021 г.
На 30 площадках работодатели, готовые трудоустроить молодёжь представят вакансии
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 147 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Красноярском крае + 147 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

21 Июня 2021 г.
В регионе зафиксирован рост заболеваемости covid-19
Новости Красноярска: Красноярский госпиталь на Кутузова снова принимает больных с коронавирусом

Красноярский госпиталь на Кутузова снова принимает больных с коронавирусом

21 Июня 2021 г.
Госпиталь продолжит оказывать плановую медпомощь
Новости Красноярска: В Красноярске спасатели помогли спуститься трем туристам с Такмака

В Красноярске спасатели помогли спуститься трем туристам с Такмака

21 Июня 2021 г.
За воскресенье из парка поступило три вызова
Новости компаний
21/06
Олег Дерипаска поздравил медиков Богучанского госпиталя с профессиональным праздником
21/06
Более 3800 бюджетных мест: в Университете Решетнёва стартовал прием документов для поступления
17/06
«Красноярский цемент» награжден за эффективную работу в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

16 Июня 2021 г.
Он побил рекорд француза Мишеля Платини
Новости Красноярска: Сборной России хватит ничьей в матче с Данией для выхода в плей-офф Евро-2020

Сборной России хватит ничьей в матче с Данией для выхода в плей-офф Евро-2020

18 Июня 2021 г.
Это стало ясно после победы бельгийцев над датчанами со счетом 2:1
Новости Красноярска: Германия и Португалия подарили голевую феерию на Евро-2020

Германия и Португалия подарили голевую феерию на Евро-2020

20 Июня 2021 г.
А Криштиану Роналду продолжает бить всевозможные рекорды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru