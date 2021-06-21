46 человек написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ЕГЭ по русскому языку сдали 13 940 человек. На 100 баллов написали экзамен 46 человек, свыше 80 баллов получили более 2 948 учащихся (21 %). При этом в прошлом году максимальный балл получили лишь 28 человек.

Также в крае есть и двухсотбальники (учащиеся, получившие за два предмета по 100 баллов). Например, выпускница зеленогорской школы № 161 Алёна Тимофеева ЕГЭ по русскому языку и литературе написала на 200 баллов. Алёна выбрала направление «графический дизайн» и планирует подавать документы сразу в несколько ВУЗов.

По словам девушки, задания были не сложными, из курса школьной программы. Кстати, готовилась к экзаменам она самостоятельно. Занималась по нескольку часов в день.

Ещё за литературу и русский язык получила 200 баллов Анна Волкова, ученица норильской гимназии № 4. В планах у неё поступить на филологический факультет. Мечтает работать в крупном печатном или электронном издании редактором или корректором.

Девушка рассказала, что нужно прилежно учиться и готовиться к предметам, чтобы получить высокие баллы за ЕГЭ. Последние два года она готовилась к экзаменам даже по воскресеньям.

Также стоит отметить выпускницу красноярской гимназии № 3 Полину Сологуб. Она тоже написала экзамены по русскому языку и литературе на 200 баллов и Марию Кравчук из красноярской школы № 143. Мария набрала 200 баллов по ЕГЭ по химии и русскому языку.

Единые государственные экзамены продолжаются. Сегодня и завтра ребята сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, 24 и 25 июня ЕГЭ по информатике и ИКТ. Кстати, в этом году его впервые будут сдавать за компьютерами.

Фото: visualrian.ru