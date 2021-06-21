КрасЖД предупреждает водителей о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Берёзовском районе

22 июня, с 22:00 часов, и до 3:00 часов 25 июня местного времени в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Красноярск Восточный-Сорокино КрасЖД (Берёзовский район Красноярского края), будет временно приостановлено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта Маганская.

Объезд будет осуществляться под железнодорожным мостом, расположенном в 500 метрах от ремонтируемого переезда.

Временное ограничение движения согласовано с ГИБДД и администрацией Берёзовского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.

По материалам КрасЖД