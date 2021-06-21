«Верующие пытались потушить огонь своими силами»: В Сухобузимском районе молния сожгла старинный храм

Вчера во время грозы и ливня в селе Большой Балчуг Сухобузимского района от удара молнии сгорела столетняя церковь.

Храм Покрова Богородицы, построенный в 1912 году, был недавно отреставрирован. Пожар начался в 10 часов вечера и до приезда пожарных тушился силами местных жителей. На тушение пожара привлекалось16 человек и 6 единиц техники.

При пожаре никто не пострадал, но здание церкви сгорело полностью. Церковная утварь практически не пострадала. Верующим удалось спасти.

«Когда загорелся храм, верующие пытались потушить огонь своими силами. Когда стало понятно, что огонь слишком сильный, они вошли в храм и стали спасать церковную утварь, в том числе и из алтаря. Спасти не удалось только иконостас и сам алтарь, но главное что уцелели напрестольные кресты и Евангелие, ведь без них не проводится ни одно богослужение», – рассказал корреспонденту сибновостей настоятель Михаило-Архангельского собора города Железногорска протоиерей Роман Нещерет.

Фото: Красноярская епархия