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За счёт краевых грантов более 60 студентов и молодых учёных поедут на конференции и стажировки

Главная Общество
Красноярск
14:05 21 Июня 2021
общество, образование, конференция
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В этом году 62 начинающих исследователя поедут в другие города России на научно-практические форумы и конференции за счёт краевых грантов. На поездки выделено порядка 1 млн рублей.

Стажировки пройдут в Томске, Новосибирске, Иркутске, Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе, Краснодаре, Пятигорске, Владивостоке и других городах России, а также в Беларуси, об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

По словам Александра Усса, одно из приоритетных направлений — поддержка талантливых студентов и молодых учёных — это будущее российской науки и Красноярского края. Молодые люди должны учиться у лучших специалистов и обмениваться идеями с ними, чтобы реализовывать таланты в регионе.

— Наша задача – дать молодым учёным старт, мотивировать на жизнь и работу в своём регионе, — отметил губернатор.

— Конференции и стажировки помогают нам сориентироваться в своей научной области и увидеть основные тенденции развития. Участие в научных мероприятиях даёт возможность получить качественную экспертизу своих проектов и выстроить связи с учёными из других городов, регионов и стран», — говорит Михаил Рыбаков из Сибирского федерального университета. Он примет участие в XXII Всероссийской конференции молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям в Новосибирске.

Фото: onua.edu.ua

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