В Красноярске спасатели помогли спуститься трем туристам с Такмака

Накануне вечером дежурные спасатели в нацпарке «Красноярские Cтолбы» сняли со скалы трех туристов. В сообщении на сайте краевого учреждения «Спасатель» сказано, что звонок от скалолазов поступил по телефону 112. Подоспевшие на помощь спасатели помогли спуститься двум девушкам и 27-летнему мужчине.

Одним вызовом воскресение не ограничилось, и специалисты краевого учреждения «Спасатель» на «Столбы» выезжали еще два раза. В одном случае помощь потребовалась женщине, которая почувствовала острые боли и была доставлена до улицы Свердловской. В другом специалисты помогли женщине с ушибом голеностопа.