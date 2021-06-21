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В Красноярске спасатели помогли спуститься трем туристам с Такмака

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Красноярск
15:50 21 Июня 2021
спасатели, в красноярском крае
Фотография © РИА Новости
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Накануне вечером дежурные спасатели в нацпарке «Красноярские Cтолбы» сняли со скалы трех туристов. В сообщении на сайте краевого учреждения «Спасатель» сказано, что звонок от скалолазов поступил по телефону 112. Подоспевшие на помощь спасатели помогли спуститься двум девушкам и 27-летнему мужчине.

Одним вызовом воскресение не ограничилось, и специалисты краевого учреждения «Спасатель» на «Столбы» выезжали еще два раза. В одном случае помощь потребовалась женщине, которая почувствовала острые боли и была доставлена до улицы Свердловской. В другом специалисты помогли женщине с ушибом голеностопа.

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