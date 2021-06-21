Ещё на 9 участках городских дорог в этом году сделают водоотводы

Напомним, всего в Красноярске 187,13 км сетей ливневой канализации, 45 выпусков ливневой канализации в водные объекты, 2 очистных сооружения, около 6 тысяч смотровых и дождеприёмных колодцев, 60 септиков. Большая их часть расположена на левом берегу. В основном водоотводные сети были проложены во времена СССР, но сейчас постепенно идёт строительство современной инфраструктуры.

Стоит отметить, что плановая работа по приведению в порядок системы городской ливневой канализации ведётся каждый год, сообщается на сайте администрации города Красноярска. За последние четыре года в городе ликвидированы проблемы с подтоплениями более чем на 20 участках. Так, в 2018 году отремонтировали ливневку на перекрёстке ул. Авиаторов и 9 Мая, обустроили недостающие участки и скорректировали работу системы на ул. Ленина и пр. Мира. В 2019 провели работу с ливневой канализацией на ул. Ястынской. С 2019 года проблем с водоотводом нет на улицах Шумяцкого (от ул. 9 Мая до ул. Мате Залки), Алексеева, 22, Красной звезды, 1, Железнодорожников, Профсоюзов, Брянская; Парашютная, 25, Свердловская, 2в, перекрёсток Горького–Карла Маркса, пер. Медицинский, 39А и пр. Свободный.

С 2020 года луж не стало на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Также решены проблемы на ул. Кольцевая (обустроили дополнительный дождеприёмник), на ул. Карамзина (сделали ливневый трубопровод). Отвели воду с улиц Качинская, 28, Телевизорная, 16, Цементников, 25. Локальный водоотвод помог решить проблему в районе улиц: Новосибирская, 1, Красной Армии, 69, Ленина, 1. Работа продолжится и в этом году.

За счёт средств содержания плановые работы проведут ещё на 9 улицах. Обустроят водоотводные лотки на улицах Дубровинского–Сурикова, Караульная, Вильского, 14и. Обустроят необходимый для перенаправления потоков валик на ул. Шмидта, на ул. Рабочая уложат плиты перекрытия в лотках на ул. Челюскинцев, 3 заменят водоотводный лоток, в районе бывшего Комбайнового завода на ул. Дубровинского обустроят водосточный колодец, на набережной в районе ул. Дубровинского запланирован ремонт коллектора ливневой канализации.

Кстати, сегодня ливневой канализацией оснащены примерно 20 % дорог, но ещё на территории Красноярска на существующих автодорогах необходимо построить ещё около 100 километров. Не забываем, что построить ливневку невозможно без глобальной реконструкции дороги. Поэтому всё не так быстро, проблема будет решаться постепенно. Сегодня все дороги, подвергнувшиеся капитальному ремонту и новые, обязательно обеспечиваются ливневой канализацией.

По предварительным данным на строительство (реконструкцию) сетей ливневой канализации, очистных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) существующих коллекторов в городе требуется около 6,4 млрд рублей.

Фото: news.myseldon.com