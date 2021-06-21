За прошедшие выходные в Красноярском крае потушили 14 лесных пожаров

За прошедшие выходные пожарные краевого Лесопожарного центра потушили 14 лесных пожаров на площади 50,11 га. В тушении было задействовано 186 человек и девять единиц техники. Для доставки людей и техники на места, а также для наблюдения использовали 34 воздушных судна, сообщается на сайте краевого правительства.

Лес горел в Енисейском, Эвенкийском, Богучанском и Емельяновском районах. Большинство пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнем и ударов молний.

На утро 21 июня в крае отмечено шесть лесных пожаров в Эвенкийском, Туруханском и Богучанском районах на площади 43,8 га. В тушении задействованы 73 человека и шесть единиц техники.

Напомним, что во всех районах, за исключением районов Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. За обстановкой следят 100 камер видеонаблюдения. При обнаружении возгорания в лесу жителей края просят звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию.

Фото: