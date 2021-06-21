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Более 3800 бюджетных мест: в Университете Решетнёва стартовал прием документов для поступления

Главная Общество
Красноярск
12:01 21 Июня 2021
обучение, образование, вузы, университет, студенты
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С 20 июня в вузах всей России стартовала приёмная кампания. В Университете Решетнёва, прием документов по направлениям бакалавриата и специалитета заочной формы обучения начался с 17 мая, а 17 июня - примем документов в аспирантуру и Аэрокосмический колледж. Сегодня же, 21 июня, вуз приступил к приему документов от всех абитуриентов.

В этом году Университет Решетнёва на бюджетные места планируется принять порядка 3800 человек: 2455 – на бакалавриат, 254 – на специалитет, 548 – в магистратуру и 590 - по программам среднего профессионального образования.

«Как и в прошлом году, прием документов будет производиться в «гибком» формате, мы будем принимать их как очно, так и дистанционно. Подать документы абитуриенты могут четырьмя способами: через личный кабинет на сайте университета (http://lc1.sibsau.ru/user/sign-in/login), посредством почты, лично посетив приемную комиссию, а также новый для нас способ подачи документов – через портал “Госуслуги”», – сообщил ответственный секретарь Приемной комиссии Университета Решетнёва Владислав Иванов.

Приемная кампания 2021 года имеет несколько нововведений. В этом году абитуриент имеет право подать документы в 5 вузов по всей России, а зачисление на бюджетные места очной формы обучения по общему конкурсу будет проводиться в «одну волну». В Университете Решетнёва абитуриент может выбрать 10 направлений подготовки в рамках одного заявления. А также 4 раза можно подавать заявление о согласии на зачисление.

Победители и призеры всероссийских и международных олимпиад, выпускники с высокими баллами по ЕГЭ могут получить от вуза преференции в первом семестре, например, повышенную или дополнительную стипендию. Набравшие по итогам ЕГЭ более 225 баллов получат повышенную стипендию – 7 500 рублей в месяц, а победители и призеры олимпиад, а также имеющие 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному из вступительных испытаний – по 14 350 рублей, право выбора места в общежитии, бесплатное посещение бассейнов университета и брендированный ноутбук.

Подробнее об условиях приема и обучения в вузе, а также о действующих льготах абитуриенты смогут узнать в приемной комиссии по адресам: пр. «Красноярский рабочий», 31, корп. «Л», каб. 101 или пр. Мира 82, каб. 1-13.

Время работы: с 9:00 до 17:00 по будним дням, с 9:00 до 13:00 в субботу, воскресенье – в дистанционном формате. Вся необходимая информация также размещена на сайте abiturient.sibsau.ru

Фото: Университет Решетнёва

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