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Кто убил суслика на острове Татышев?

Главная Общество
Красноярск
12:30 21 Июня 2021
красноярск, происшествия, вознаграждение
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Красноярец Вадим Юшин объявил награду за информацию о человеке, убившем суслика на острове Татышев 19 июня. Мужчина хочет заявить на этого человека в полицию.  

«Сегодня был с семьей на о.Татышев. Первые, кто нас встретил - были суслики. Ручные, классные, забавные. Они всегда вызывают улыбку и дарят только хорошее настроение. Спустя некоторое время я узнаю, что какой-то неадекватный человек, на глазах детей и отдыхающих, убивает тапком, это чудесное создание. Я возмущён. Меня эта ситуация очень разозлила, – рассказал Вадим на своей странице в Инстаграм, — я объявляю вознаграждение в размере 10 000 рублей за информацию о нахождении этого человека».

Вадим также призвал сделать суслика официальным символом парка. 

Напомним, что возмутительный случай произошел в Красноярске на острове Татышев. Мужчине, который пришел на остров со своей спутницей, не понравился суслик, который подбежал к паре и стал просит угощение. Зверька отдыхающий попросту убил тапком. На вопрос очевидцев, не мучает ли его совесть, мужчина ответил, что суслика ему не жаль. Сейчас полиция ищет убийцу сусликов. 

 

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