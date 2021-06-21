Кто убил суслика на острове Татышев?

Красноярец Вадим Юшин объявил награду за информацию о человеке, убившем суслика на острове Татышев 19 июня. Мужчина хочет заявить на этого человека в полицию.

«Сегодня был с семьей на о.Татышев. Первые, кто нас встретил - были суслики. Ручные, классные, забавные. Они всегда вызывают улыбку и дарят только хорошее настроение. Спустя некоторое время я узнаю, что какой-то неадекватный человек, на глазах детей и отдыхающих, убивает тапком, это чудесное создание. Я возмущён. Меня эта ситуация очень разозлила, – рассказал Вадим на своей странице в Инстаграм, — я объявляю вознаграждение в размере 10 000 рублей за информацию о нахождении этого человека».

Вадим также призвал сделать суслика официальным символом парка.

Напомним, что возмутительный случай произошел в Красноярске на острове Татышев. Мужчине, который пришел на остров со своей спутницей, не понравился суслик, который подбежал к паре и стал просит угощение. Зверька отдыхающий попросту убил тапком. На вопрос очевидцев, не мучает ли его совесть, мужчина ответил, что суслика ему не жаль. Сейчас полиция ищет убийцу сусликов.